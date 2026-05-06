Trump'tan sürpriz "Özgürlük Projesi" kararı: İran ile nihai anlaşma kapıda mı?
Yazı Boyutu
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı çarpıcı bir paylaşımla, İran’a yönelik yürütülen "Özgürlük Projesi" askeri harekâtının kısa bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Pakistan ve diğer müttefik ülkelerin talepleri doğrultusunda bu kararı aldığını belirten Trump, İran temsilcileriyle nihai bir anlaşmaya varılması yönünde muazzam ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Bölgedeki abluka tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam ederken; tarafların "tam ve nihai" bir imza için masaya oturup oturmayacağının görüleceği bu kısa aranın, bölgedeki askeri başarıların bir diplomatik zaferle taçlanıp taçlanmayacağını belirlemesi bekleniyor.