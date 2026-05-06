CANLI YAYIN
Geri
ABD Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 3 ölü

ABD Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 3 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı belirtilerek, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bunlar da Var

Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar
Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle