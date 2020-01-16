Son dakika: Rusya'nın yeni başbakanı belli oldu! Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin kimdir? 16.01.2020 18:34

Son dakika haberi... Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yöneltilen Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in başbakan olması önerisini kabul etti. Duma’da yapılan oylamada Mişustin'in adaylığı oybirliği ile kabul edildi. Milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser kaldı, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise olmadı. Peki Putin'in önerdiği Rusya'nın yeni Başbakanı Mihail Mişustin kimdir?

Rusya'nın yeni başbakanı Mikail Mişuhin oldu.

Duma'da yapılan oylamada Mişustin'in adaylığı oybirliği ile kabul edildi. Milletvekillerinin 383'ü olumlu yönde oy verirken, 41'i çekimser kaldı, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise olmadı.

Sputnik'in haberine göre, daha önce kabinede yeni yüzlerin bakan olarak görülebileceği mesajını veren Mişustin, Duma'da yaptığı konuşmada başlıca hedeflerinden bazılarını sıraladı.

Rusya'nın makro-ekonomik istikrarını muhafaza edeceğini belirten Mişustin, enflasyonu yüzde 4 seviyesinde tutacağı ve ulusal projeler üzerinde çalışacağı vaadinde bulundu.





Mişustin ayrıca Putin'in üzerinde durduğu ekonomik gelişim programının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Dmitriy Medvedev'in istifasının ardından, Putin, Mişustin'i başbakan olarak önermişti.

Medvedev'e ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi önerilmişti.



MİŞUSTİN KİMDİR?

Euronews'in haberine göre, Federal Vergi Dairesi Başkanlığı'na 2010 yılında getirilen 53 yaşındaki Mihail Mişustin, 1988 yılından bu yana devlet memuru olarak görev yapıyordu.

Başında bulunduğu vergi dairesi son on yıldaki vergi gelirlerini iki katına çıkararak, geçen yılın ilk 11 ayında 20.4 trilyon Ruble'lik (331.92 milyar dolar) vergi toplayınca özellikle Putin tarafından büyük övgü kazandı.

Fakat bu 'başarıya' rağmen Mişustin'in ismi daha önce böyle bir görev için belirlenen potansiyel aday listelerinde yer almadı.

Carnegie Moskova Merkezi'nden araştırmacı Tatiana Stanovaya konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mişustin'in seçmenlerle herhangi bir siyasi deneyimi yok ve Putin'in yakın siyasi çevresinin bir parçası değil" ifadesini kullandı.

Mişustin'in, dördüncü dönemi 2024'te sona erecek olan Putin'in yerine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yer almasının pek olası olmadığını söyleyen Stanovaya ayrıca "(Mişustin) 2000'li yılların başlarındaki teknokrat vekillere çok benziyor," yorumunda bulundu.

Eğitimini mühendislik alanında yapan Mişustin ile Putin'in bilinen tek orta noktası ise ikisinin de sıkı birer buz hokeyi taraftarı olması.