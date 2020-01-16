Son dakika... Azez'e füzeli saldırı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı. Yaralıların da bulunduğu saldırıda birçok evin ve bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.
Son dakika... Azez'e füzeli saldırı! Yaralılar var16.01.2020 18:21
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