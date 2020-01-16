Haberler Video Son dakika... Azez'e füzeli saldırı! Yaralılar var
Son dakika... Azez'e füzeli saldırı! Yaralılar var

Son dakika... Azez'e füzeli saldırı! Yaralılar var

16.01.2020 18:21

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Halep kentine bağlı Azez ilçesinde sivillerin yaşadığı bölgelere füzelerle saldırdı. Yaralıların da bulunduğu saldırıda birçok evin ve bazı araçların hasar gördüğü belirtildi.


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