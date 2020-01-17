Haberler Video Son dakika: Darbeci Hafter'den Trablus'a havanlı saldırı! Trablus'ta Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu
Son dakika: Darbeci Hafter'den Trablus'a havanlı saldırı! Trablus'ta Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu

Son dakika: Darbeci Hafter'den Trablus'a havanlı saldırı! Trablus'ta Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu

17.01.2020 12:22

Son dakika haberine göre Libya'da Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki Brega Petrol Pazarlama Şirketi deposunu vurdu. Saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisi yaralanırken, bir kamyon filosu de alev alev yandı.


Rusya ile Türkiye'nin ortak ateşkes çağrısının ardından Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil bölgeleri vurarak saldırılarına devam ediyor. Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneyindeki havalimanı yolunda bulunan Brega Petrol Pazarlama Şirketi'nin deposuna havan topuyla saldırdı.

7 KAMYON KÜLE DÖNDÜ
Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin açıklamasına göre, saldırıda 1 güvenlik görevlisi yaralandı ve şirkete ait 7 kamyon alev alev yanarak küle döndü.

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