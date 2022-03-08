Son Dakika! Rusya-Ukrayna savaşında Zelenskiy'den Kırım ve Donbas açıklaması: Uzlaşabiliriz

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın 13. gününde çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Amerikan ABC News'a bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." yanıtını verdi. Putin'e çağrı yapan Zelenskiy, "Bu savaşı durduracak gücü var." dedi.