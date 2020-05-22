Son Dakika: Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü | Video

22.05.2020 13:48

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi. Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve mürettebat bulunduğu açıklandı.

Pakistan medyası Airbus A320 tipi uçakta 99 yolcunun olduğunu aktardı. Uçağın inişten dakikalar önce, yoğun bir yerleşim yeri olan Jinnah Garden bölgesine düştüğü açıklandı.

PIA'nın sözcüsü yaptığı açıklamada PK8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcunun ve 8 mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde Pakistan ordusunun olay yerine gittiği ve yerel yönetimle irtibat halinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda görgü tanıkları bazı binaların olduğu bölgeden koyu siyah dumanlar çıktığını söyledi.