SON DAKİKA HABERİ: Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü (Olay yerinden ilk görüntüler)

Son dakika haberi... Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarındaki evlerin üstüne çakılan uçakta, 99 yolcu bulunuyordu. İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
Pakistan'da bir yolcu uçağı Karaçi kentinde düştü.
Yerel medya, Pakistan Havayollarına ait uçağının 99 yolcu ve mürettabat taşıdığını bildiriyor.
Karaçi'deki havalimanı yakınlarında evlerin üstüne çakılan uçağın modeli, Airbus A320.
İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
Yolcu uçağının Lahor kentinden kalktığı ve Karaçi'ye inmeye çalışırken düştüğü gelen bilgiler arasında.