Son dakika: İspanya'da günlük koronavirüs bilançosu belli oldu

01.05.2020 14:45

Son dakika haberine göre İspanya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281 kişi artarak 24 bin 824'e yükseldi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 268 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün artarak 281'e çıktı.

Salgından ölenlerin toplam sayısı da 24 bin 824'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1781 artışla 215 bin 216'ya çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 628 artışla 114 bin 678 oldu.

NÜFUSU 5 BİNDEN AZ OLAN YERLERDE, SAAT ARALIĞI KURALI GETİRİLMEDİ

Hükümet, 2 Mayıs Cumartesi gününden itibaren bireysel olarak spor ve dolaşmak amacıyla sokağa çıkılmasına izin veren kararına bazı kısıtlamalar getirdi.

Bu kapsamda, yetişkinlerin spor yapmak ve dolaşmak için sokağa çıkma saatleri 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığı olarak belirlendi.

Çocukların da 12.00-19.00 aralığında sokağa çıkmalarına izin verildi. 14 yaş altı çocuklar, yanlarında bir aile üyesi bulunması şartıyla sokağa çıkabilecek.

Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde, sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

Ülkede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) gevşetilmesi kapsamında sokağa çıkacak İspanya'da halktan sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaları, evlerinin 1 kilometre uzağına gitmemeleri ve 1 saatten fazla sokakta kalmamaları istendi.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek OHAL'in, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

İspanya, 4 Mayıs'tan itibaren iş ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" sürecine başlayacak.

VAKA SAYISI 3 MİLYON 300 BİNİ AŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 318 bin 719'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 234 bin 264 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 48 bin 508 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 318 bin 719'a yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 70 bin 32 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 63 bin 19 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: "İspanya 239 bin 639, İtalya 205 bin 463, İngiltere 171 bin 253, Fransa 167 bin 178, Almanya 163 bin 9, Türkiye 120 bin 204, Rusya 114 bin 431, İran 94 bin 640, Brezilya 87 bin 187, Çin 82 bin 874, Kanada 53 bin 236, Belçika 48 bin 519, Hollanda 39 bin 316, Peru 36 bin 976, Hindistan 35 bin 43, İsviçre 29 bin 586, Portekiz 25 bin 45, Ekvador 24 bin 934, Suudi Arabistan 22 bin 753, İsveç 21 bin 92, İrlanda 20 bin 612, Meksika 19 bin 224, Singapur 17 bin 101, Pakistan 16 bin 817, Şili 16 bin 23, İsrail 16 bin 4, Avusturya 15 bin 452, Japonya 14 bin 800, Belarus 14 bin 27, Katar 13 bin 49, Polonya 12 bin 877, Birleşik Arap Emirlikleri 12 bin 481, Romanya 12 bin 240, Ukrayna 10 bin 861, Güney Kore 10 bin 774 ve Endonezya 10 bin 118."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: "İtalya 27 bin 967, İngiltere 26 bin 771, İspanya 24 bin 543, Fransa 24 bin 374, Belçika 7 bin 594, Almanya 6 bin 623, İran 6 bin 28, Brezilya 6 bin 6, Hollanda 4 bin 795, Çin 4 bin 633, Kanada 3 bin 184, Türkiye 3 bin 174, İsveç 2 bin 586, Meksika 1859, İsviçre 1737, İrlanda 1232, Rusya 1169, Hindistan 1154, Peru 1051, Portekiz 989, Ekvador 900, Endonezya 792, Romanya 723, Polonya 644, Avusturya 584, Japonya 443, Pakistan 385, Ukrayna 272, Güney Kore 248, Şili 227, İsrail 223, Suudi Arabistan 162, Birleşik Arap Emirlikleri 105, Belarus 89, Singapur 15, Katar 10."