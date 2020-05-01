Son dakika: Dünya ABD'yi konuşuyor! Silahlı protestocular Michigan Eyalet Meclisi'ni bastı!

01.05.2020 17:55

Koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan ABD salgınla mücadelede karantinaya başvurdu. Ancak karantina önlemlerine tepki gösterenler bu kez de Michigan’da Eyalet Meclis Binasını bastı. Otomatik silahlar kullanan protestocular toplantı odasına girmeye çalıştı. Demokrat Senatör Sylvia Santana, perşembe günü kendini korumak için kurşun geçirmez yelek giyerek mesai yapmak zorunda kaldı.

Silahlı protestocular tecrit kararlarına meydan okuyarak Michigan Eyalet Meclisi'ni bastı. Hal böyle olunca Michigan'daki siyasetçiler işe kurşun geçirmez yelek giyerek gitmeye karar verdi.

Demokrat Eyalet Senatörü Dayna Polehanki, perşembe günü Twitter'da protestocuların bir fotoğrafını paylaşırken, bazı meslektaşlarının aldığı korunma kararını açığa vurdu. Fotoğrafta Michigan Eyalet Meclisi binasındaki birkaç erkeğin silahlı olduğu görülüyor.

Polehanki şöyle yazdı: "Tam benim üstümde, tüfekli adamlar bize bağırıyor. Kurşun geçirmez yeleği olan çalışma arkadaşlarımdan bazıları bunları giyiyor. Meclisteki güvenlik görevlilerine daha önce bugünkü kadar minnet duymamıştım."

The Independent'ın iletişime geçtiği senatör, Demokrat meslektaşı Senatör Sylvia Santana'nın çalışırken kurşun geçirmez yelek ve yüz maskesi taktığı fotoğrafı paylaştı.

Michigan polisi sözcüsü NBC News'a yaptığı açıklamada, protestocuların eyalette silah taşımasına "yasalara uygun kasıt" göstermeleri ve silahların görünür olması şartıyla yasal olarak izin verildiğini söyledi.

Demokrat Vali Gretchen Whitmer'ın Mart'ta uygulamaya soktuğu evde kalma kararlarını protesto etmek isteyen yüzlerce protestocu, perşembe günü Eyalet Meclisi'nin içinde ve dışında toplandı. Vali, evde kalma kararını 15 Mayıs'a kadar uzatınca tepkiyle karşılaştı.

Bugüne kadar bir aydan uzun süredir evde kalan protestocular, Michigan'daki siyasetçilerin kısıtlamaları kaldırması için baskı yapıyor ve protestocuların bazıları meseleye dikkat çekerken yanlarında silah taşıyor. Eyalet Meclisi'nin içinde çekilen video görüntülerinde silahlarını havaya kaldıran protestocuların, meclis salonunun dışında "Bizi içeri alın" diye bağırarak slogan attıkları görülüyor. Protestocuların çoğu ne yüzlerini kapıyor, ne de sosyal mesafe uyguluyor.

WOOD-TV'ye göre protestocuların Eyalet Meclisi binasına girmesine izin vermeden önce polis, alın termometresiyle herkesin ateşini ölçerken görüldü. "Amerikalı Vatansever Yürüyüşü" adı verilen protestoyu Michigan United for Liberty (Özgürlük için Birleşen Michigan) grubu düzenledi.

Protestocular, insanların yeniden işe dönmesi ve ekonominin canlanması için, parlamenterlerden işletmeleri tekrar açmasını istiyor. Whitmer'ın olağanüstü hal kararının süresinin Perşembe sonunda dolması bekleniyordu ve bu kararı uzatmak için parlamenterlerin onayına ihtiyaç duyabilir. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki parlamento, kararın uzatılmasını onaylayıp onaylamayacağını açıklamadı.

Olağanüstü hal ve evde kalma kararı aynı şey değil. Vali, bölge sakinlerinin evlerinde kalmasını sağlayacak kararları devreye sokabilmek için olağanüstü hale ihtiyaç duydu. Lansing State Journal'ın haberine göre Whitmer, evde kalma kararının süresi bitse de, olağanüstü halin devam etmesini beklediğini söyledi. 1945 tarihli Acil Durumlarda Valilerin Yetkileri Yasası, Whitmer'a eyaletteki kanun yapıcıların onayı gerekmeksizin olağanüstü hal ilan etme yetkisi veriyor.

Son haftalarda Whitmer, koronavirüs pandemisi esnasında aldığı bazı kararlar sebebiyle sert tepkilerle karşılaştı. Ancak Whitmer, kararlarını eyalet sakinlerini yeni virüsten korumak için aldığını söyleyerek savundu. Michigan genelinde corona virüs enfeksiyonları ve hastaneye yatışlar azalıyor. Fakat eyalette 40 binden fazla kayıtlı Kovid-19 vakası bulunuyor ve 3 bin 600'den fazla kişi virüs yüzünden yaşamını yitirdi. Whitmer, eyalet zirveyi gördükten sonra açık hava etkinlikleriyle ilgili bazı kısıtlamaları hafifletti.

Perşembe günü yapılan protesto, 15 Nisan'da yine Michigan'daki evde kalma kararına karşı düzenlenen, çoğu protestocunun Başkan Donald Trump'ı destekliyor gibi göründüğü "Trafiği Tıkama Operasyonu" gösterisine benziyordu. Bazı protestocular, "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" şapkalarının da aralarında olduğu, Trump'ı hatırlatan kıyafetler giydi.

Protestolarda artan öfke, evde kalma kararlarının anayasal haklarını ihlal ettiğini iddia eden sakinlerin açtığı davada, Michigan'daki hakimin valiyi desteklemesinden kaynaklanmış olabilir. Hakim Christopher M. Murray, "Mahkeme, bu kararnamenin kısıtlamaları altında yaşamanın zorluklarının üzülerek farkında olsa da; bu zorluklar geçicidir, ancak virüse yakalanıp iyileşemeyenler (ve aile üyeleriyle arkadaşları) için bunların hepsi fazlasıyla kalıcıdır" yazmıştı.