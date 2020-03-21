Son dakika: İran'da bilanço ağırlaşıyor! Toplam can kaybı 1556'ya yükseldi 21.03.2020 13:47

Son dakika haberine göre virüsün en çok vurduğu ülkelerden olan İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1556'ya yükseldi.