İtalya’da bir günde 627 ölü daha! Sağlık çalışanı Türk son durumu anlattı 21.03.2020 17:44

Ölü sayısında Çin'i geride bırakan İtalya'da dün 627 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kurban sayısı 4 bin 32'ye yükseldi. İnsanların Coronavirüs nedeniyle sokaklarda öldüğü görüntüler ise tüyler ürpertti.