Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

22.05.2020 12:27

Rusya'dan gelen birbirinden acayip görüntülere her internet kullanıcısı aşinadır. Ancak bu sefer iş çığırından çıkmış gibi. Rusya'nın Tula kentinden gelen görüntülerde bir hemşire, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi görenleri şaşkına çevirmişti. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için" hemşireye uyarı cezası verilmişti. O hemşirenin kimliği ortaya çıktı.

Rusya'nın Tula kentinde bir hemşirenin, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay yaratmış ve tüm dünyada manşetlere taşınmıştı.

Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için, hemşire hakkında soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.

Ülkede tepkilere neden olayın ardından, hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklanmıştı.

Hemşire kendini savunarak çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı bu şekilde hareket ettiğini söylemişti.

Özür dilediği ifade edilen hemşirenin ismi ise açıklanmamıştı. Tüm dünyada olay yaratan hemşirenin kimliği sonunda ortaya çıktı.

23 yaşında olduğu öğrenilen Nadia adlı hemşire, aldığı tepkilerin ve uyarı cezasının ardındna bir kesimin de desteğini kazandı.

Tula Bölge Klinik Hastanesi'nde yaşanan olay sonrası, hastaların sağlık görevlilerin fotoğrafını çekmemesi için bir de kampanya başlatıldı.

Medikal eğitimini Ryazan Tıp Devlet Üniversitesi'nde tamamlayan Nadia, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, genç hemşirenin mesai arkadaşlarından biri, "Biz galerinizdeki fotoğraflar değiliz, fotoğraflarımızı çekmekten vazgeçin" şeklinde bir paylaşımda bulundu.