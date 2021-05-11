RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Dünya Videoları SON DAKİKA: El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

SON DAKİKA: El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

SON DAKİKA: El-Kassam Tugayları 137 roketle İsrail'i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
11.05.2021 17:32
Ana Sayfa 05:26
Osman Nuri Kabaktepe'den A...
Ana Sayfa 02:41
El-Kassam Tugayları 137...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 13.bölüm 2....
Ana Sayfa 00:33
Beton mikserin kazanını...
Ana Sayfa 02:34
Sen neymişsin be hocam! Bir...
Ana Sayfa 00:33
EDHO'nun Emine'si Sevil Akı ve...
Ana Sayfa 05:13
Olaylara tanık olan kızı canlı...
Ana Sayfa 03:45
Fatih'te dev operasyon!...
Ana Sayfa 00:47
Kocaeli'de kadına şiddet! Eski...
Ana Sayfa 01:28
Fransızlardan çarpıcı makale:...
Ana Sayfa 01:11
FETÖ-DEAŞ iş birliği deşifre...
Ana Sayfa 00:46
Tataristan'da okula silahlı...

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları İsrail’i 137 roketle hedef aldıklarını açıklarken, İsrailli yetkililer Aşkelon kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.


Filistin'de Hamas Hareketi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Tepesi ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçeceklerini bildirmişti.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Ubaida bugün yaptığı açıklamada, "İsrail'in güneyindeki Aşdod ve Aşkelon kentlerine 5 dakikada 137 roket gönderdik" bilgisini paylaştı.

İsrailli sağlık görevlileri ise yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Dünya Videoları