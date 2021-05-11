RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu acıya yürek dayanmaz! Filistinli çocuğun babasına acı vedası | VİDEO

Bu acıya yürek dayanmaz! Filistinli çocuğun babasına acı vedası | VİDEO
11.05.2021 18:01
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İsrail'in Filistin'e düzenlediği hava saldırısında babasını ve kardeşini kaybeden Filistinli bir çocuğun feryadı görenleri ağlattı.


İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ederken, hava saldırıları düzenlendi.

İsrail'in hava saldırısında babasını ve ağabeyine kaybeden Filistinli bir çocuğun feryadı çekilen görüntülere yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN BABASINA VE AĞABEYİNE ACI VEDASI

Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüde, 12 yaşındaki küçük Bera ağlayarak, 39 yaşında hayatını kaybeden babası Sabır Süleyman ve 16 yaşında öldürülen ağabeyi Muhammed Süleyman'ın omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk gözyaşları içinde, "Allah sana kolaylık versin babacığım" diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

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