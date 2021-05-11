RAMAZAN İMSAKİYE
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Tataristan'da okula saldırı! Öğrencilerin can havliyle camdan atladığı anlar ve saldırganın yakalandığı an videosu izle

Tataristan'da okula saldırı! Öğrencilerin can havliyle camdan atladığı anlar ve saldırganın yakalandığı an videosu izle
11.05.2021 11:12
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Son dakika haberine göre, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya dair ilk gelen görüntülerde öğrencilerin kaçmak için okul camlarından atladıkları görülüyor. Silahlı saldırıda ilk bilgilere göre, 11 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırganın yakalanma anı anbean kameralara yansıdı. İşte saldırıya dair ilk görüntüler...


Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.


9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıda ilk bilgilere göre, aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
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