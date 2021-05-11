Tataristan'da okula saldırı! Öğrencilerin can havliyle camdan atladığı anlar ve saldırganın yakalandığı an videosu izle

Son dakika haberine göre, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya dair ilk gelen görüntülerde öğrencilerin kaçmak için okul camlarından atladıkları görülüyor. Silahlı saldırıda ilk bilgilere göre, 11 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırganın yakalanma anı anbean kameralara yansıdı. İşte saldırıya dair ilk görüntüler...