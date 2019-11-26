Son dakika: Arnavutluk'ta deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı |Video 26.11.2019 16:35

Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Arnavutluk'taki deprem anı kameralara böyle yansıdı. İşte o anlar...

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrinde meydana gelen depremde 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Savunma Bakanı Olta Xhaçka, sabaha karşı 03.55'te kaydedilen, merkez üssü Dıraç olan ana depremin ardından 5,5 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Xhaçka, 100'ün üstünde artçı sarsıntının gerçekleştiğini ve yenilerinin de olabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tiran, Dıraç, Akçahisar (Kruja), Kurbin ve Leş (Lezha) şehirlerinde 600'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü (IGJEUM), merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki ana depremin, 6,4 büyüklüğünde olduğunu kaydetmişti.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini, ilerleyen günler için daha sonraki zamanlarda bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN AÇIKLAMALAR

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama, ülkede meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Meta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dıraç depreminin sonuçlarının çok dramatik olduğunu ve sadece devlet olarak değil vatandaşların da olağanüstü organize olması gerektiğini belirterek, "Kurumlara çalışmaları için teşekkür ederken, tüm işletmelere ve vatandaşlara binlerce aileye bu dramatik anın üstesinden gelinmesine bir şekilde yardımcı olmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.



Başbakan Rama da arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar sabırla ve iyi şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Kosova, İtalya, Yunanistan, Fransa, Türkiye, Sırbistan ve Karadağ'dan uzman ekiplerin birkaç saat içinde Arnavutluk'a gelmeye başlayacak." açıklamasında bulundu.

Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.