Fifa Kongresi'nde Filistinli başkandan İsrailli yetkiliye 'Dik duruş'' tokadı

FIFA Başkanı Aracı Oldu Ama Başaramadı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen dünya futbolunun en büyük zirvesinde, diplomatik bir kriz yaşandı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, sahadaki gerilimi yumuşatmak adına Filistin ve İsrail Futbol Federasyonu yetkililerini bir araya getirmek istedi. Infantino'nun her iki tarafı tokalaştırma girişimi, Filistinli delegasyonun net tavrıyla sonuçsuz kaldı.

Tokalaşmayı Reddetti, Alanı Terk Etti

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı'nın kendisine doğru yönelmesi üzerine tokalaşmayı reddetti. Sadece el sıkışmakla kalmayan Recub, İsrailli yetkililerle aynı kare içerisinde yer almamak için kürsüden inerek toplantı alanını terk etti.

Filistin'den "Dik Duruş" Mesajı

Yaşanan bu protesto, Filistin kanadında "işgale karşı dik duruş" olarak nitelendirildi. Recub, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in Filistinli sporculara yönelik kısıtlamalarını ve Gazze'deki durumu gerekçe göstererek, İsrail'in FIFA'dan ihraç edilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu sert tavır, taleplerinin arkasında durduklarının bir göstergesi olarak yorumlandı.

FIFA'nın İhraç Kararı Merakla Bekleniyor

Görüntülerin dünya basınında geniş yer bulmasının ardından gözler FIFA'nın alacağı karara çevrildi. Filistin tarafının sunduğu İsrail'in askıya alınması önergesi, kongrenin en sıcak gündem maddesi olmaya devam ediyor. FIFA yönetiminin bu diplomatik krizi nasıl yöneteceği ve ihraç talebine ilişkin hukuki incelemenin sonuçları futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.