Rahibe Başından Yaralanarak Hastaneye Kaldırıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanlara ve din görevlilerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görev yapan bir rahibe, 36 yaşındaki bir saldırganın hedefi oldu. Darp neticesinde başından yaralanan rahibe tedavi altına alınırken, okul müdürü Olivier Poquillon yaptığı açıklamada saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Hristiyan Toplumuna Yönelik Sistematik Şiddet

Bölgedeki Hristiyan cemaati; son dönemde aşırı sağcı grupların fiziksel saldırılarına, mülklere zarar verme eylemlerine ve kutsal mekanlara yönelik kundaklama girişimlerine maruz kalıyor. The Times of Israel'in haberine göre, polis saldırganı gözaltına alsa da bölgedeki din adamları ve sivil toplum kuruluşları, bu tür nefret suçlarının cezasızlık politikası nedeniyle sistematik bir hal aldığına dikkat çekiyor.

Heykel Parçalama Olayı Hafızalardaki Tazeliğini Koruyor

Rahibeye yönelik saldırı, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde yaşanan skandalın hemen ardından geldi. 19 Nisan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini balyozla parçaladığı görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. İsrail ordusunun doğruluğunu kabul ettiği bu olay, Hristiyan dünyasında kutsal değerlere yönelik saygısızlığın vardığı boyutları bir kez daha gözler önüne sermişti.