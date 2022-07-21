Haberler Dünya Videoları SON DAKİKA! ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı! Doktoru son durumunu açıkladı! Biden'ın sağlığı nasıl?

SON DAKİKA! ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı! Doktoru son durumunu açıkladı! Biden'ın sağlığı nasıl?

SON DAKİKA! ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı! Doktoru son durumunu açıkladı! Biden'ın sağlığı nasıl?
21.07.2022 18:28

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Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Biden'ın kendisini izole ettiği ve hafif semptomlar gösterdiği vurgulandı. Öte yandan Biden'ın doktoru da son durumuyla ilgili bir açıklama yaparken, "Başkan'ın aşılı ve destek dozlu olarak bu tedaviye olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, Biden'ın bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Jean-Pierre, "Paxlovid" ilacı ile Biden'ın tedavisine başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük bilgi vereceğini kaydeden Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz'da test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

DOKTORU BİDEN'IN TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERECEĞİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Biden'ın Doktoru Kevin O'Connor yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bugün rutin kontrolleri kapsamında Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun "pozitif" çıktığını kaydetti.

Biden'ın hafif belirtilerinin dün akşam başladığını aktaran O'Connor, başkanın burnunun aktığını, yorgunluğu olduğunu ve zaman zaman boğaz kuruluğundan yakındığını anlattı.

O'Connor, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından acil kullanım onayı alan Paxlovid isimli ilacı Biden'a yazdığını belirterek, "Başkan'ın aşılı ve destek dozlu olarak bu tedaviye olumlu yanıt vereceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"BIDEN KANSER OLDU" İDDİASI
ABD Başkanı, geride kalan gün katıldığı bir etkinlikte, "Ben ve birlikte büyüdüğüm birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın bu sözleri uluslararası medyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kuruluş Biden'ın kanser olduğunu açıkladığını duyururken, Beyaz Saray ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtmişti.

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