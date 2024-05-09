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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 18:11

İsveç’te binlerce kişi katil İsrail’in Eurovision’da yarışmasını protesto etti!

İsveç'te Eurovision şarkı yarışmasının düzenleneceği merkezin önünde Gazze protestoları yapılıyor. Görüntüler İsveç'in Malmö kentinden. Eurovision yarı finali öncesi Gazze'de ateşkes ve İsrail'in yarışmadan diskalifiye edilmesi için sokaklara dökülen İsveçliler, Filistin bayraklarıyla yarışma alanı önüne gitti. Filistin bayrakları açan protestoculara polis tarafından hızla dağıtıldı. Yarışma öncesi, her türlü protesto alan içerisinde yasaklanmıştı. Yarışmaya Filistin bayrağı ve atkısı takarak gelinmemesi istenmişti. İşte detaylar...

Gazze Şeridi'ne 7 Ekimde saldırı başlatan İsrail, dünya genelinde protesto ediliyor. Üniversitelerde öğrencilerin eylemleri devam ederken, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer alması da tepki çekti. Yarışmanın düzenlediği İsveç'in Malmö kentindeki Stortorget Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, bugün gerçekleştirilecek ikinci yarı final öncesi eylem gerçekleştirdi. Soykırıma karşı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık daha sonra meşale yakıp Malmö sokaklarında yürüyüş yaptı. En az 20 bin kişinin katıldığı gösteri için komşu ülke Danimarka'dan 8 otobüs kalktığı, bazı göstericilerin ise trenle gösterinin düzenlendiği meydana geldiği öğrenildi. Tepkilerin ardından açıklama yapan Avrupa Yayın Birliği (EBU), şarkı yarışmanın hükümetler arasında değil, kamu hizmeti sağlayıcıları arasında bir rekabet olduğunu, şarkı yarışmasına İsrail'in katılacağını belirtmişti. Eurovision'da Eden Golan tarafından seslendirilecek October Rain (Ekim Yağmuru), 7 Ekim'e gönderme yapması nedeniyle tepki çekmişti. Organizatörler şarkının sözlerinin "siyasi tarafsızlık" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle şarkıyı yarışmadan men etmiş, İsrail şarkının sözlerini ve ismini (Hurricane) değiştirerek yarışmaya katılmıştı. Şarkı yarışmasının finali 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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