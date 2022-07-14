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    • Dünya
    • 14.07.2022 16:00
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    • 14.07.2022 16:06
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    ABD Başkanı Joe Biden İsrail televizyonuna konuk oldu! Rusya - Ukrayna savaşı sorusunda saçmaladı

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti sırasında bir televizyon programına katıldı. Programda sunucunun sorduğu sorulara çelişkili yanıtlar veren Biden, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Biden’ın Rusya-Ukrayna Savaşı ikilemi

    ABD Başkanı Joe Biden, resmi temasları kapsamında İsrail'e gitti. Biden, programı çerçevesinde Başbakan Yair Lapid ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı.

    BİDEN'IN İLGİNÇ ANLARI
    İsrail merkezli Kanal 12'ye demeç veren Biden'a, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş soruldu. Biden, Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği fikrine önce katıldı, sonra ise bunu söylemediğini iddia etti.

    ÖNCE KATILDI, SONRA REDDETTİ
    Rus güçlerinin saldırılarının aylar ya da yıllar sürüp sürmeyeceği ihtimaline ilişkin soru yönelten sunucu, "Sürebilir." yanıtını aldı. Sunucu, "Savaşın yıllar sürebileceğini düşünüyorsunuz." şeklinde karşılık verince Biden bu kez, "Hayır, bunu siz söylediniz." dedi.

    SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
    Biden'ın saniyeler içinde yaşadığı fikir değişikliği, sosyal medyanın gündemine oturdu. "Kısa süreli hafıza kaybı", "Sen olduğunu biliyorum ama ben neyim", "Kafası çok karışık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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    Murat Ongun sobelendi
    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden İsrail televizyonuna konuk oldu! Rusya - Ukrayna savaşı sorusunda saçmaladı
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