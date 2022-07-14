ABD Başkanı Joe Biden İsrail televizyonuna konuk oldu! Rusya - Ukrayna savaşı sorusunda saçmaladı

ABD Başkanı Joe Biden, resmi temasları kapsamında İsrail'e gitti. Biden, programı çerçevesinde Başbakan Yair Lapid ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı.

BİDEN'IN İLGİNÇ ANLARI

İsrail merkezli Kanal 12'ye demeç veren Biden'a, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş soruldu. Biden, Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği fikrine önce katıldı, sonra ise bunu söylemediğini iddia etti.