Siyonist bakandan insanlık dışı kutlama: Pastasında idam ipi var

Siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere yönelik kışkırtıcı söylemleriyle tanınan Itamar Ben-Gvir, bu kez kendi doğum gününü bir skandala dönüştürdü. Bakanın kutlama masasında yer alan pastanın üzerinde, Filistinli esirler için yasalaşmasını istediği idam cezasını simgeleyen bir "yağlı urgan" görselinin bulunması dikkat çekti. Siyonist bakanın bu görselle poz vermesi, açık bir provokasyon olarak nitelendirildi.

Tartışmalı idam yasasına çirkin gönderme

Söz konusu pasta, Ben-Gvir'in uzun süredir meclisten geçirmeye çalıştığı ve Filistinli mahkumların idam edilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısına bir destek mesajı olarak yorumlandı. İnsani değerlerden uzak görülen bu kutlama tarzı, sosyal medyada ve uluslararası platformlarda "insanlık dışı" olarak tanımlanarak sert eleştirilerin hedefi oldu.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Skandal görüntülerin yayılmasının ardından birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi, bir bakanın idam sembolüyle kutlama yapmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ben-Gvir'in bu son eylemi, bölgedeki gerilimi tırmandırmaya yönelik yeni bir hamle olarak değerlendirilirken, İsrail hükümeti içerisindeki aşırı sağcı kanadın pervasız tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.