Trump’tan Almanya’ya "İran" cezası: 5 bin asker geri çekiliyor!
Trump, sosyal medya ve resmi açıklamalarında sık sık Almanya’yı "savunma harcamalarını yapmamak" ve "stratejik konularda ABD’yi yarı yolda bırakmakla" suçluyordu. İran ile girilen sıcak temas sürecinde Almanya’nın mesafeli tutumu ve Şansölye Merz’in "Almanya’nın çıkarları önceliklidir" vurgusu, Trump için bardağı taşıran son damla oldu. Pentagon, çekilecek 5 bin askerin bir kısmının ABD’ye döneceğini, bir kısmının ise "daha iş birlikçi" olarak nitelendirilen diğer Avrupa ülkelerine kaydırılacağını belirtti.