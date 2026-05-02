Webinarda çarpıcı gerçekler: "Filistin’de işkence hem bireysel hem kolektif"
Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese’nin Mart 2026 tarihli "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnsan Hakları İhlalleri" raporu İsrail’in insanlık dışı kolonyal faaliyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. "İşkence ve Soykırım: BM Özel Temsilcisi Francesca Albanese ile Bir Web Semineri” adlı webinarda İsrail'in Filistin'deki hukuk dışı ve insanlık dışı uygulamaları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Albanese İsrail'in yerleşimci kolonyalist soykırımını fiziksel ve psikolojik şiddet üzerine inşa ettiğine dikkat çekerken uzmanlar Filistinlilere yönelik işkencenin hem bireysel hem de kolektif olduğunu vurguladı.