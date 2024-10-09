Selçuk Bayraktar'a Kırgızistan'dan devlet nişanı

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 21:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 21:47

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Yapay Zekâ Forumu'na onur konuğu olarak katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından ülkenin savunma kabiliyetine sağladığı önemli katkılar nedeniyle Kırgızistan Dank Devlet Nişanı ile taltif edildi.

Teknolojik iş birliğinde yeni adım

Bayraktar ve Caparov arasında gerçekleştirilen görüşmede, askeri ve teknolojik iş birliğinin derinleştirilmesi ile savunma projelerinin uygulanması ele alındı. Görüşmede, Baykar Teknoloji'nin katkılarının Kırgızistan'ın savunma sanayisinde büyük bir fark yaratacağı vurgulandı. Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da genişletmeye hazır olduklarını belirterek, sınır güvenliğinin sağlanması ve olası tehditlerin caydırılmasında modern teknolojilerin önemine dikkat çekti.

"Türk dünyası geleceğe emin adımlarla ilerliyor"

Madalya töreni sonrası bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov tarafından takdim edilen 'Kırgızistan Dank Devlet Nişanı' ile onurlandırılmaktan büyük gurur duydum. Gösterdikleri misafirperverlik ve iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirme çabaları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Türk dünyası, geleceğe emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Manas Destanı'ndan ilham alan AKINCI

Selçuk Bayraktar, törende Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Kırgız kültüründe önemli bir yere sahip Manas Destanı'ndan sahnelerin işlendiği Bayraktar AKINCI TİHA'nın 1:10 ölçekli maketini takdim etti. Maketin gövdesi ve kanatlarında Manas Destanı'na ait sahneler yer alırken, bu detaylar Kırgızistan'ın zengin kültürel mirasını ve destanın kahramanlık hikâyelerini yansıtıyor.

Yapay Zeka Formu'nun onur konuğu

Selçuk Bayraktar, Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Yapay Zekâ Forumu'na onur konuğu olarak katıldı. Forumun ana konuşmacısı olan Bayraktar, yapay zekâ teknolojilerinin geleceği ile Türk devletleri arasındaki iş birliğine dair önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Karabağ nişanı sahibi

Selçuk Bayraktar, Karabağ'ın kurtuluşuna katkılarından dolayı 1 Nisan 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı, 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. 4 Nisan 2023'te Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'dan Askeri İş Birliği Madalyası, 2 Ekim 2023'te ise ASAN Hizmet Madalyası aldı. Ayrıca 18 Ekim 2023'te Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından Mali Ulusal Nişanı, 28 Şubat 2024'te de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından 1. Derece Nişanı ile taltif edildi. 2024'te ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi tarafından 1. Derece Nişanı ile onurlandırıldı.