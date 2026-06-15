İngiltere'de 16 yaş altına sosyal medya yasağı resmen başladı!

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 15:54

Avustralya ve Kanada'nın ardından İngiltere de çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması için harekete geçti.

16 YAŞ ALTINA TAMAMEN YASAKLANACAK

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, çocukların dijital dünyada kaybolmasını önlemek ve onlara "çocukluklarını geri vermek" amacıyla radikal bir adım attı. Ülkede 2027 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimi tamamen yasaklanacak.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EN SERT KISITLAMA PAKETİ

İngiltere hükümeti, çocukların ruh sağlığını ve güvenliğini korumak adına bugüne kadarki en sert dijital kısıtlama paketini devreye sokmaya hazırlanıyor. Starmer, yaptığı resmi açıklamada teknolojinin artık çocukların hayatının her alanına kontrolsüzce müdahale ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARA ÇOCUKLIKLARINI GERİ VERİYORUZ"

"16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklıyoruz. Bugünlerde çocuklar, teknolojinin hayatlarının her alanına izinsizce girdiği bir dünyada yollarını bulmak zorunda kalıyor. Buna daha fazla göz yumamam. Çocuklara çocukluklarını geri veriyoruz."

AI CHATBOTLARINA DA SINIRLAMA

Yeni yasa teklifi sadece popüler sosyal medya uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak. Hazırlanan kapsamlı pakete göre çocukların internet ortamında tanımadıkları yabancılarla etkileşime girmesi, mesajlaşması ve son dönemde popülaritesi artan cinsel ya da romantik içerikli yapay zeka sohbet botlarını (AI chatbot) kullanması da tamamen sınırlandırılacak.

TEKNOLOJİ DEVLERİNE YAPTIRIM MESAJI

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da dahil olmak üzere pek çok siyasi figürün destek verdiği düzenleme, teknoloji şirketlerini doğrudan hedef alıyor. Sosyal medya devleri, platformlarının çocuklar için tamamen güvenli olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak; aksi takdirde ağır yaptırımlar ve erişim engelleriyle karşı karşıya kalacaklar.

DÜNYA ÇOCUKLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İngiltere, 16 yaş altı sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olan Avustralya'nın izinden gidiyor. Avustralya'nın aralık ayında aldığı benzer karardan gelen verileri inceleyen İngiliz bakanlar, bu modelin ülke genelinde başarıyla uygulanabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İspanya gibi ülkeler de 15 ve 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yasal düzenlemeleri kendi meclis gündemlerine taşımış durumda.

Avusturya ise bu sınırı 14 yaş altı olarak belirlemeyi planlıyor.

İngiltere'deki yasağın, yürürlüğe gireceği 2027 yılına kadar teknoloji şirketlerinin yaş doğrulama sistemlerini nasıl entegre edeceği ve hangi uygulamaların kapsam dışı kalacağı konusunda detaylandırılması bekleniyor.