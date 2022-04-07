RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı

Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı
07.04.2022 15:32 - Son Güncelleme: 07.04.2022 15:32

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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı” dedi. “ABD, Zelenskiy'i savaşmaya devam etmeye zorluyor” diyen Lavrov, “Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı" dedi. "ABD, Zelenskiy'i savaşmaya devam etmeye zorluyor" diyen Lavrov, "Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ
Rus Dışişleri Bakanı, "Ukrayna, Kırım ve Donbas'ın Putin ve Zelenksiy görüşmesinde ele alınmasını önerdi, bu bizim için kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Lavrov'un açıklamaları;

- Ukrayna çarşamba günü Rusya'ya yeni bir anlaşma taslağı sundu. Ukrayna'nın taslağı İstanbul'da sunduğu tekliflerden farklı.

- Ukrayna'nın teklifi, Kırım ve Donbas'ın Putin-Zelenskiy görüşmesinde tartışılması yönünde, bu kabul edilemez.

- Rusya Ukrayna ile müzakerelere devam edecek, kendi anlaşma taslağını geliştirecek. Lavrov Rusya başlangıçtaki taleplerini içeren kendi ilk anlaşma teklifini ilerletecek.

- Washington Zelenskiy'i savaşmaya devam etmesi için zorluyor.

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