Buça'daki görüntülerin hedefi müzakereleri baltalamak mı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan dikkat çeken açıklama

Buça'daki katliamı andıran görüntüler sonrası Rusya ve Ukrayna tarafları birbirini suçluyor. Rusya'dan bir kez daha yaşananlara dair yalanlama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını belirtti. Lavrov, Rus askerlerinin Buça'dan çıktıktan üç gün sonra söz konusu görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Bunun, dikkatleri müzakere sürecinden uzaklaştırma, Ukrayna tarafının İstanbul'daki müzakerelerden sonra yeniden başa dönmesi, yeni koşullar ortaya konulması için yapıldığına inanmak için her türlü nedenimiz var. Batı medyası Buça şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtırken, Ukraynalı heyet, müzakere sürecini tamamen kesmeye çalıştı." diye konuştu.