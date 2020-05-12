Rusya'da koronavirüs kabusu sürüyor! Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu!

12.05.2020 10:52

Son dakika haberleri... Rusya, tespit edilen 232 bin 243 Kovid-19 vaka sayısıyla, salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceğini bildirdi. Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 287 bin 353 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 268 bin 538 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 533 bin 726...

- Rusya son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka, 107 yeni ölüm bildirerek toplamda 232 bin 243 vakayı 2116 ölümü doğruladı.

- Brezilya toplamda 169 bin 594 vakayı, 11 bin 653 ölümü doğruladı.

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e vaka sayısı ise 16 bin 506'ya yükseldi.

AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE'DE SON DURUM

- Türkiye'de vaka sayısı 139 bin 771, ölü sayısı 3 bin 841 oldu.

- Worldometers verilerine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 81 bin 795'e, vaka sayısı ise 1 milyon 385 bin 834'e yükseldi.

- İngiltere toplamda 223 bin 69 vakayı 32 bin 65 ölümü doğruladı.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 7 bin 661'e vaka sayısı ise 172 bin 576'ya fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 174 bin 423'e, ölü sayısı 26 bin 643'e çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 42 bin 788'e ulaşırken, ölü sayısı 5 bin 456 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 53 bin 449 olurken ölü sayısı 8 bin 707'ye yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 30 bin 739'a, vaka sayısı ise 219 bin 814'e yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 919 bin vakayı ve 4 bin 633 ölümü doğruladı.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 847'ye, ölü sayısı 633'e yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 97'ye, vaka sayısı ise 6 bin 970'e çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantı öncesinde, Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki yüksek hazırlık durumunun devam edeceğini belirten Putin, salgına yönelik tedbirlerin hemen sona erdirilemeyeceğini söyledi. Putin, tedbirlerin gevşetilmesi sürecinin insanların güvenliğini garanti edecek şekilde çok dikkatli ve adım adım olması gerektiğini vurguladı.





TEDBİRLERİN YUMUŞATAILMASI KONUSUNDA ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Rusya'da 28 Mart'tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs'tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, "Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün." dedi. Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti. Putin, bu sayede sağlık sisteminin hazırlık seviyesini artırdıklarını kaydetti. Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.

HER ÇOCUĞA KORONAVİRÜS YARDIMI

Rusya Devlet Başkanı, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede 3-15 yaşları arasındaki her çocuğa devlet tarafından tek seferlik 10 bin ruble (960 TL) ödeme yapılacağını, ifade etti. Nisan ayı boyunca ücretli resmi tatil ilan edilen Rusya'da, daha sonra bu süre 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.