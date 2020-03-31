Rusya şokta! Putin'in el sıkıştığı başhekim Denis Protsenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı! 31.03.2020 17:22

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalarda görülen yeni tip koronavirüs Rusya'yı da etkisi altına almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesini ziyaret edip başhekimle maskesiz bir şekilde uzun sürel bir görüşme gerçekleştirmişti. Gelen son dakika haberine göre Putin'in el sıkışıp yakın temasta bulunduğu başhekim Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Putin'in sürekli test yaptırdığı ve durumunun gayet iyi olduğu aktarıldı.