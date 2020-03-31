Meghan Markle ve Prens Harry veda etti! Saray yıkan gelin Lady Diana'nın emanetini götürdü 31.03.2020 13:44

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, kraliyet serüvenleri sona erdi, peri masalı bitti. Sevgili olduklarını açıkladıkları dönemden, bugüne kadar attıkları her adımları olay yaratan Meghan Markle ve Prens Harry, bir sosyal medya paylaşımıyla kraliyetteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştuç Ünlü çift yine bir sosyal medya paylaşımıyla veda etti. Meghan Markle ve Prens Harry'nin saray serüveni sona ererken, Meghan Markle belki de Lady Diana'nın en kıymetli emanetini yanında götürüyor.