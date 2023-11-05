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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023, 21:48 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023, 22:20

Rehine krizinin yaşandığı Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

Almanya'nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havaalanı'nda yaşanan rehine krizinin ardından uçuşlar normale döndü. Polisin 18 saatlik ikna çabalarının ardından rehine krizi çözüldü

Almanya'nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havaalanı'ndaki rehine krizinin 18 saatin ardından sona ermesi ile uçuşlar normale döndü. Aprona aracıyla giren ve 4 yaşındaki kızını rehin alan babanın tutuklanmasının ardından aracında yapılan aramada herhangi bir patlayıcı madde tespit edilmemesi üzerine havaalanı çalışanları yeniden görev yerlerine döndü. Çalışanların görevine başlamasının ardından yere saatle 17.30 itibarıyla yolcular, Terminal 1 ve Terminal 2'den uçaklara binmeye başladı.

Küçük kızını ayrıldığı eşinden kaçıran baba, dün gece aracıyla aprona girmiş, havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek 4 yaşındaki kızını rehin almıştı. Polisin 18 saatlik ikna çabalarının ardından baba teslim olmuştu.

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