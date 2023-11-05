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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023, 17:49 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023, 18:04

Gazze Şeridi'nde cenazeler ve yaralılar at arabalarıyla hastanelere taşınıyor

Gazze Şeridi’ndeki yakıt sıkıntısı nedeniyle katil İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralananlar, hastanelere at arabalarıyla taşınıyor.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 1 aydır sürerken, bölgede yakıt krizi devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki yakıt sıkıntısı nedeniyle İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralananlar hastanelere at arabalarıyla taşınıyor.

İsrail, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'dan Gazze Şeridi'ne gıda ve ilaç gibi insani yardımların girişine izin verirken, akaryakıt girişine ise izin vermiyor.
İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 8'i çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere toplam 9 bin 770 Filistinli hayatını kaybederken, 24 bin 808 kişi de yaralandı.

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