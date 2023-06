Putin: Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı silahlı isyanın bastırılmasının ardından ulusa seslendi. Putin, "Bugün bir kez daha tüm Rusya vatandaşlarına sesleniyorum. Sizlere metanetiniz, dayanışmanız ve vatanseverliğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Wagner isyanına karşı sergilenen sivil dayanışmanın her türlü şantaj ve iç huzursuzluk girişiminin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini vurgulayan Putin, "Halk, partiler, dini kuruluşlar, tüm toplum anayasal düzeni koruma konusunda sağlam tavır sergiledi. Vurgulamak isterim ki olayların en başından itibaren ortaya çıkan tehdidin etkisiz hale getirilmesi, anayasal düzenin, vatandaşlarımızın can ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm kararlar beklemeksizin alındı" diye konuştu.

"Silahlı isyan her halükarda bastırılacaktı"

Wagner savaşçılarının girişimlerinin Ukrayna'ya fayda sağladığını aktaran Putin, "Silahlı isyan her halükarda bastırılacaktı. İsyanın organizatörlerinin, yeterliliğini yitirmesine rağmen bunu anlamaması imkansızdı. Onlar her şeyi anlıyordu, şu anda muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelen benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmeye ve zayıflatmaya yönelik suç eylemlerini başlatmış olduklarını da. Cephede 'geriye bir adım bile atmayız' sözleri ile arkadaşlarımız ölürken, isyanın organizatörleri, kendi ülkelerine, halkına ihanet ederek, suça sürükledikleri kişilere de ihanet etti. Onlara yalan söyledi, ateş altında aynı tarafta olan insanlara ateş etmeleri için onları ölüme itti" dedi.

"Rusya'nın düşmanları da, Kiev'deki neo-Naziler de, Batılı hamileri de bu sonucu bekledi"

İsyanın Batılıların ve Ukrayna'nın işine yarayacağını ancak bunun boşa çıktığını ifade eden Putin, "Rusya'nın düşmanları da, Kiev'deki neo-Naziler de, Batılı hamileri de, her türlü vatan haini de tam olarak böyle bir sonuç bekledi, kardeş kardeşi öldürsün. Rusya'nın askerlerinin birbirlerini öldürmelerini, askerlerin ve sivillerin ölmelerini, sonuçta Rusya'nın kaybetmesini ve toplumumuzun bölünüp kanlı iç çekişmelerde boğulmasını istediler. Onlar, cephede ve sözde karşı taarruz sırasındaki başarısızlıklarının intikamını almayı hayal ederek ellerini ovuşturdu ancak hesapları yanlış çıktı. İsyancıların yolunu kesen, görevine, yeminine ve halkına sadık kalan tüm askerlerimize, güvenlik güçleri ve özel servisler mensuplarına teşekkür ediyorum. Ölen kahraman pilotların cesareti, fedakarlığı, Rusya'yı trajik ve yıkıcı sonuçlara karşı korudu" dedi.

"Wagner komutanlarına ve savaşçılarına teşekkür ederim"

İsyana katılmayan veya isyandan geri dönen Wagner savaşçılarına da teşekkür eden Putin, "Bununla birlikte Wagner grubu savaşçılarının büyük kısmının da halkına ve devletine sadık birer vatansever olduğunu biliyorduk. Bunu, Donbass ve Novorossiya'yı özgürleştirme sürecinde savaş meydanında cesaretleriyle sergilediler. Onları, ülke ve geleceği için omuz omuza savaştıkları silah kardeşlerine karşı gözü kapalı kullanmaya çalıştılar. Bu yüzden olayların en başından itibaren, doğrudan verdiğim talimatla, kan dökülmesini önlemeye yönelik adımlar atıldı. Bunun için zamana ihtiyaç vardı. Hata yapanlara, fikirlerini değiştirmeleri, yaptıklarının toplum tarafından reddedildiğini ve içine çekildikleri maceranın Rusya için, devletimiz için ne kadar trajik, yıkıcı sonuçlara açabileceğini anlamaları için şans verdik. Tek doğru karar veren, kardeş katliamına izin vermeyen, son çizgide duran Wagner grubu asker ve komutanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ya sözleşme imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler"

Wagner savaşçılarına seslenen Putin, "Bugün, Savunma Bakanlığıyla ya da başka kolluk kuvvetleriyle sözleşme imzalayarak hala Rusya'ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus'a gidebilir. Verdiğim sözü tutacağım. Her birinizin seçim şansı var fakat eminim ki bu karar, trajik bir hata yaptığının farkına varmış bir Rus askerinin vereceği türden bir karar olacak. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, duruma barışçıl çözüm bulma çabalarından ve katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Ama tekrar ediyorum, bu günlerde belirleyici rolü vatandaşların vatanseverliği, tüm Rusya toplumunun birleşmesi oynadı. Bu destek, vatanımız için en zor sınavı birlikte geçme fırsatını verdi. Size teşekkür ediyorum" dedi.

"Putin, Kremlin Sarayı'nda kritik isimlerle bir araya geldi"

Putin, ulusa sesleniş konuşmasının ardından Kremlin Sarayı'nda kritik isimlerle bir araya geldi. Toplantıya, Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Antonio Viano, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ulusal Muhafızlar Birliği Direktörü Viktor Zolotov ve Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrykin katıldı.