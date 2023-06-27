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BAE’de gökdelen alev alev yandı alevler saatler sonra söndürülebildi

BAE’de gökdelen alev alev yandı alevler saatler sonra söndürülebildi
27.06.2023 10:36

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ajman kentinde çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler saatler sonra söndürülebildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ajman kentindeki Ajman One sitesinde bulunan Tower 2’de gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler ekiplerin yoğun çabalarıyla saatler sonra söndürülebildi. Yangında yaralanan olmadı.

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