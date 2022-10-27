Polonya'dan flaş Bayraktar TB2 paylaşımı! Böyle duyurdular: Geliyorlar! İşte Türkiye'den SİHA alan ülkeler!

Gerek Libya'da gerek Dağlık Karabağ'da gerekse sınır dışı operasyonlarda ciddi başarılar elde eden SİHA'lar dünyanın gözbebeği haline geldi. Birçok ülke Türkiye'den SİHA almak için harekete geçerken bazı ülkeler ise kıskançlıklarını gizleyemediler. Türkiye'den SİHA alan ülkelerden biri de Polonya. Geçtiğimiz Mayıs ayında Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 24 SİHA'nın anlaşması için Türkiye'ye gelmişti. Mariusz Blaszczak, son paylaşımıyla yeniden gündemde. Bayraktar TB 2 videosu paylaşan Polonyalı bakan, "Geliyorlar" dedi.