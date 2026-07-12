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CAATSA savunucusu ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü

CAATSA savunucusu ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü

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Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının savunucularından biri olan ABD'li Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu öldü.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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