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CAATSA savunucusu ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü
CAATSA savunucusu ABD'li Senatör Lindsey Graham öldü
Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 12:29
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Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının savunucularından biri olan ABD'li Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu öldü.
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