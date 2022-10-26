Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olası çatışmalar için "Dünya genelinde ve bölgesel olarak çatışma ihtimali yüksek" sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin, Rusya'nın nükleer güç tatbikatını izlediklerini dile getirdi.

PUTİN TATBİKATI İZLEDİ

Nitekim Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi. Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

"BAŞARIYA ULAŞILDI"

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ AÇIKLAMASI

Kırım köprüsü ile ilgili açıklamalara da yer veren Putin, "Kırım Köprüsü ve Kursk Elektrik İstasyonunu'ndaki olaylar kritik altyapı sitelerinde artırılmış güvenlik önlemleri alınması gerekiyor" dedi.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Kirli bombalarla ilgili de konuşan Putin, Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planları olduğunu iddia etti.

KİRLİ BOMBALAR NEDİR?

Kirli bombalar, geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme içeriyor. Geleneksel patlayıcısı infılak ettiğinde havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçıyor.

Nükleer bombalarda kullanılan yüksek derecede rafine radyoaktif malzemeye gerek duyulmuyor. Bunun yerine hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler kullanabiliyor.

Bu durum, bu tip bombaları nükleer silahlardan daha ucuz ve daha hızlı bir hale getirebiliyor. Örneğin, bir aracın arkasında rahatça taşınabiliyorlar.

Radyoaktif serpintinin kanser gibi ciddi hastalıklara yol açmasından dolayı, hedef alınan bölgelerde ve topluluklarda paniğe neden oluyor.

Patlamanın yaşandığı bölgenin temizlenmesi için bölgenin tamamının tahliye edilmesi ya da olduğu gibi terk edilmesi gerekir.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu tarafından yapılan hesaplara göre, New York'ta Manhattan'ın ucunda 9 gr kobalt-60 ve 5 kg TNT içeren bir bombanın patlatılması, şehrin tamamının on yıllar boyunca insanlar için yaşanılamaz bir yere dönüştürüyor.

Bu nedenle kirli bombalar kitlesel yıkım silahları olarak biliniyor.

Ancak, silah olarak çok güvenilmiyor.

Kirli bombadaki radyoaktif maddenin hedeflenen bölgede dağılabilmesi için toz haline getirilmesi gerekiyor. Ancak parçacıklar çok inceyse veya bölgede güçlü bir rüzgar varsa, beklenen zararı veremeyecek kadar geniş bir alana dağılıyor.

RUSYA, NEDEN KİRLİ BOMBA İDDİASINI ORTAYA ATTI?

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Rus Savunma Bakanı'nın "büyük ihtimalle Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını yavaşlatmaya veya askıya almaya; korku tellallığıyla NATO ittifakını da zayıflatmaya çalıştığı" yorumunu yaptı.

Öte yandan Rusya'nın kendisinin Ukrayna'da kirli bomba patlatmayı planladığı ve suçu da Ukrayna birliklerine atacağı yönünde spekülasyonlar var.

Birçok askeri analist ise kirli bombanın kendi birliklerine ve kontrolü altındaki topraklara verebileceği zarar göz önüne alındığında Kremlin'in bu denli gözü kara olmayacağını düşünüyor.

ISW'ye göre de "Kremlin'in bir yanıltma harekatıyla kirli bomba saldırısı yapması pek olası değil."

KİRLİ BOMBA DAHA ÖNCE KULLANILDI MI?

Dünyanın hiçbir yerinde henüz başarılı bir kirli bomba saldırısı olmadı. Ancak denemeler oldu.

1996'da Çeçen isyancılar Moskova'daki İzmailovo Parkı'na dinamit ve sezyum-137 içeren bir bomba yerleştirdi.

Sezyum, kanser tedavi araçlarından çıkarılmıştı. Güvenlik ekipleri bombanın yerini keşfetti ve bombayı etkisiz hale getirildi.

1998'de Çeçenistan istihbarat servisi, bölgede bir demiryolu hattının yakınına yerleştirilmiş bir kirli bomba buldu ve etkisiz hale getirdi.

2002 yılında, El Kaide ile bağlantıları olan Jose Padilla isimli ABD vatandaşı, kirli bomba saldırısı planlama şüphesiyle Chicago'da tutuklandı. 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki yıl sonra da Dhiren Barot isimli İngiliz El Kaide üyesi, Londra'da tutuklandı. Barot, İngiltere ve ABD'de kirli bomba kullanımını da içeren terör saldırıları planlamaktan dolayı 30 yıl hapse mahkum edildi.

Ne Padilla ne de Barot, tutuklanmadan önce bombalarını kurmaya başlamamıştı.

KİRLİ BOMBA NASIL ÜRETİLİYOR?

Teknik olarak radyolojik dağıtma cihazları olarak bilinen kirli bombalar, nispeten ilkel bir şekilde üretiliyor. Nükleer bir cihazdan çok daha kolay yapılan kirli bombalar, radyoaktif malzemenin yanına yerleştirilen dinamit gibi patlayıcıları kullanıyor ve bunlar daha sonra patlamanın gücüyle dışarı doğru fırlatılıyor. Kili bomba yapımında kullanılan maddeler, tıp ve sanayide kullanılan radyoaktif kaynaklardan veya araştırma tesislerinden elde edilebiliyor.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen Nükleer Tehdit Girişimi'nin (Nuclear Threat Initiative) nükleer malzeme güvenlik programı başkan yardımcısı Scott Roecker, "Kirli bir bomba yapmak gerçekten çok kolay. Bu oldukça ilkel bir cihaz" değerlendirmesinde bulundu.

KİRLİ BOMBA ATILDIĞI YERE NASIL BİR ZARAR VERİYOR?

Uzmanlar, kirli bir bombanın verdiği hasarın boyutunun birçok değişkene bağlı olduğunu söyledi. Buradaki en önemli faktörü ise patlamanın büyüklüğünü belirleyen, kullanılan l patlayıcıların miktarı ve türü oluşturuyor. Salınan radyoaktif maddelerin miktarı ve türü, patlama anındaki hava koşulları ( özellikle rüzgar) gibi diğer etkenler de radyoaktif maddelerin kontamine edeceği alanın üzerinde etkili oluyor.

Diğer taraftan, çoğu kirli bomba, ölüme ve ciddi hastalıklara neden olacak kadar radyasyon yaymıyor. Ancak, düşük seviyelerde radyasyona maruz kalmak genellikle herhangi bir belirtiye neden olmadığından İnsanlar radyasyona maruz kalıp kalmadıklarını bilemiyor. Bu ise insanlarda uzun dönemli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.