Pink Floyd solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters'ten Filistin'e tam destek!

Katil İsrail Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombalamaya devam ediyor. Öte yandan ünlü rock müzik grubu Pink Floyd'un efsane solisti Roger Waters'ın konserinde İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama tepki olarak led ekranlarda "Soykırımı durdurun" yazıları yansıdı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntülerin altına ise "Çocukları öldürmeyi bırakın" notunu düştü.