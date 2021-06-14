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Netanyahu 12 yıl sonra uyarılarak başbakanlık koltuğundan böyle kaldırıldı

Netanyahu 12 yıl sonra uyarılarak başbakanlık koltuğundan böyle kaldırıldı
14.06.2021 14:46
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İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. Halk Netanyahu'nun gidişini büyük bir coşkuyla kutlarken parlamentoda da ilginç anlar yaşandı. 12 yıl boyunca başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dün koalisyon hükümetinin güven you almasının ardından uyarılarak başbakanlık koltuğundan kaldırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.


İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

NETANYAHU ARTIK MUHALEFET LİDERİ POZİSYONUNDA
Bennett, 2023'e kadar Başbakanlık görevini üstlenmesinin ardından görevi Lapid'e devredecek.

Netanyahu ise artık Likud Partisinin Genel Başkanı ve muhalefet lideri pozisyonunda olacak.

12 YIL OTURDUĞU KOLTUKTAN UYARIYLA KALKTI
Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise Netanyahu'nun 12 yıl sonra aldığı darbenin etkisini gözler önüne serdi.

Binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda Netanyahu, Knesset'te 12 yıldır oturduğu Başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırılıyor.

BİNLERCE KİŞİ GİDİŞİNİ KUTLADI
Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Netanyahu döneminin sona erişini kutladı.

Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

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