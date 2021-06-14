NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de gerçekleştirildi. NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çelişen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edilen fotoğrafla 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde bir algı oluşturulmak istendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaştığı video Başkan Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen algı operasyonunu bozdu.