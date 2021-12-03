Haberler Dünya Videoları NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
03.12.2021 09:35
Ana Sayfa 02:11
Çağla Şıkel sütyensiz stiliyle...
Ana Sayfa 00:22
Nilsu Berfin Aktaş o iş...
Ana Sayfa 01:22
Muharrem İnce'den Millet...
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 116....
Ana Sayfa 00:31
Yeşilçam’ın güzeli Bahar Öztan...
Ana Sayfa 00:08
Burcu Özberk salına salına...
Ana Sayfa 00:42
GOL | Gaziantep FK 2-1...
Ana Sayfa 01:49
GOL | Gaziantp FK 0-1...
Ana Sayfa 01:04
Aziz 5. bölüm 3. fragmanı
Ana Sayfa 00:28
Yanardağı böyle patladı
Ana Sayfa 01:08
GOL | Konyaspor 2-1 Van Spor...
Ana Sayfa 00:40
Yargı 12. bölüm 2. fragmanı:...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı 2 astronot uzay yürüyüşüne çıkarak, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı anteni değiştirdi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar Thomas Marshburn ve Kayla Barron uzay yürüyüşüne çıktı. Astronotlar, uzay yürüyüşü sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı olan iletişim antenini yenisiyle değiştirirken, yürüyüş 6 saat 32 dakika sürdü. Söz konusu uzay yürüyüşü, Marshburn’in 5’inci, Barron’un ise ilk uzay yürüyüşü olurken, bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 13. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.

Dünya Videoları
SON DAKİKA