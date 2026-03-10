ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonunun ilk gününde İran'ın Minap şehrinde bir okul vuruldu. Saldırıda en az 165 öğrenci hayatını kaybetti. New York Times'ın yayınladığı analizler saldırının ABD'ye işaret ederken Başkan Trump, Tomahawk füzelerinin İran'da da bulunduğunu savundu. Beyaz Saray ise saldırının soruşturulduğunu açıkladı. O tarihi açıklamaları ve saldırıya ilişkin görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

Minap'ta Okul Vuruldu: 165 Çocuk Hayatını Kaybetti

Savaşın ilk gününde İran'ın Minap şehrinde bir okul saldırıya uğradı. Saldırıda çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan en az 165 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırı tüm dünyada derin şok ve üzüntüye yol açtı.

New York Times: Veriler ABD'ye İşaret Ediyor

Saldırının hemen ardından harekete geçen New York Times, gerçekleştirdiği bağımsız analizleri kamuoyuyla paylaştı. Gazeteye göre veriler, okulun ABD yapımı Tomahawk füzesiyle vurulduğuna işaret ediyor. Beyaz Saray da saldırının incelendiğini resmi olarak doğruladı.

Trump'tan Tartışmalı Açıklama: "Tomahawk İran'da da Var"

Saldırı ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu. Trump, saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürerek tartışmalı bir iddiayı gündeme taşıdı:

"Tomahawk füzeleri dünyanın en güçlü silahıdır ve birçok ülkeye de satıldı. İran'da da bu füzelerden var. Bu silahlar çok gelişmiş silahlardır."

Muhabirin "Yani İran kendi okulunu mu vurdu? Bunu söyleyen neden tek kişi sizsiniz?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi: "Bununla ilgili yeteri kadar şey bilmiyorum, bu konunun soruşturulduğu söylendi."

Trump'ın o tartışmalı açıklamalarını ve muhabiriyle diyaloğunu haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

Uzmanlar: İran'ın Envanterinde Tomahawk Yok

Trump'ın iddiası uluslararası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Beyaz Saray, Tomahawk füzelerinin satışı konusunda son derece sıkı tedbirler uyguluyor. Şu ana kadar yalnızca İngiltere ve Avustralya ordularının bu füzelere sahip olduğu biliniyor. Uzmanlar ve savunma analistleri, İran'ın ya da herhangi başka bir ülkenin envanterinde Tomahawk füzesi bulunmadığını vurguluyor.

Dünya Gündemine Oturdu

Minap okul saldırısı, tüm dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Uluslararası toplum hesap sorulması çağrısında bulunurken soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor. Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği ve sorumluluğun kime ait olduğu sorusu yanıt bekliyor.