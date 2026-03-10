Kütahya'da hemzemin geçitte yürek yakan bir kaza meydana geldi. Geçitten karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Rahime Kalkan'a yolcu treni çarptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine karşın Kalkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anına ilişkin görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

Hemzemin Geçitte Feci Kaza

Kaza, Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Geçitten karşıya geçmeye çalışan Rahime Kalkan'a seyir halindeki yolcu treni çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Koştu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptığı incelemede Rahime Kalkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 55 yaşındaki Kalkan için yapılabilecek bir şey yoktu.

Savcı Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olayın ardından bölgeye gelen Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Rahime Kalkan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğini ve hemzemin geçitteki güvenlik önlemlerini mercek altına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hemzemin Geçitler Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

Türkiye genelinde hemzemin geçitlerde yaşanan kazalar her geçen gün can almaya devam ediyor. Uzmanlar, bu geçitlerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınması ve gerekli yerlerde alt ya da üst geçit yapılması gerektiğini sık sık vurguluyor.