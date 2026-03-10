Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde feci bir traktör kazası yaşandı. Geri manevra sırasında devrilen traktörün sürücüsü 62 yaşındaki Himmet İ., ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza yerine ait görüntüleri haberimizde izleyebilirsiniz.

Geri Manevrada Feci Son

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Mülkişeyhsuvar Mahallesi'nde meydana geldi. Himmet İ. (62) idaresindeki 54 DE 752 plakalı traktör, geri manevra sırasında dengesi bozularak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucunda Himmet İ. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü Kurtarılamadı

Ekiplerce araçtan çıkarılan Himmet İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tüm müdahalelere rağmen 62 yaşındaki sürücü kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Traktör Kazaları Can Almaya Devam Ediyor

Türkiye'de tarım araçlarıyla yaşanan kazalar her geçen yıl onlarca can almaya devam ediyor. Uzmanlar; özellikle eğimli ve engebeli arazilerde manevra sırasında azami dikkat gösterilmesi, emniyet kemeri takılması ve aşırı yüklemeden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.