Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sabahın erken saatlerinde feci bir iş kazası yaşandı. Park halindeki TIR'ını kontrol etmek için aracın ön kısmına geçen 52 yaşındaki Engin Gökhan, geri manevra yapan başka bir TIR ile kendi aracı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gökhan, geride derin bir acı bıraktı.

Sabah Saatlerinde Feci Kaza

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. TIR şoförü Engin Gökhan, 41 ANZ 247 plakalı TIR'ını park ettikten sonra aracını kontrol etmek amacıyla ön kısma geçti.

İki TIR Arasında Sıkıştı

Tam bu sırada E.A. isimli sürücünün kullandığı 41 AYE 144 plakalı TIR geri manevra yaptı. Manevra sırasında Gökhan'a çarpan araç, onu park halindeki kendi TIR'ı ile diğer araç arasına sıkıştırdı. Engin Gökhan ağır şekilde yaralandı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Koştu

Çevredekilerin hemen ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık görevlileri, Gökhan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Engin Gökhan kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili geri manevra yapan TIR'ın sürücüsü E.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ifadeler alınmaya devam ediyor. Kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği soruşturmayla netlik kazanacak.

TIR Şoförlerine Büyük Uyarı

Bu feci kaza, TIR ve ağır vasıta şoförlerinin araç kontrolü sırasında dikkat etmesi gereken güvenlik kurallarını bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar; park halindeki araçlara yaklaşırken ve manevra sırasında azami dikkat gösterilmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyor.