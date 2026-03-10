CANLI YAYIN
İsrail’den İran’daki rejime ait askeri hedeflere eş zamanlı saldırılar

İsrail ordusu, İran rejimine ait askeri karargahlara, mühimmat üretim tesislerine ve askeri altyapılara eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

