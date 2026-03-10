Kudüs'te patlama: İran füzesi Beyt Şemeş'e düştü 9 ölü

İran'ın misilleme füzeleri fırlatmasının ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kentlerde sirenler çalarken vatandaşlar sığınaklara koştu. Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine isabet eden füze saldırısında 9 İsraillinin hayatını kaybettiği açıklandı. O çarpıcı görüntüleri ve patlama anlarını haberimizde izleyebilirsiniz.

İsrail Ordusu Duyurdu: Yeni Füzeler Fırlatıldı

İsrail ordusu, İran'dan yeni misilleme füzelerinin fırlatılmaya başlandığını resmi olarak duyurdu. Açıklamada, atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildi. Halktan derhal sığınaklara girmeleri istendi.

Kudüs'te Sirenler Çaldı, Patlama Sesleri Duyuldu

İran'ın misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çalmaya başladı. Hava savunma füzelerinin devreye girmesiyle birlikte Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Sokaklar boşalırken vatandaşlar panik içinde sığınaklara yöneldi. O tarihi ve ürkütücü anları haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

Beyt Şemeş'e Füze İsabeti: 9 Ölü

İsrailli gazete Yedioth Ahronot'un haberine göre Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine füze isabet etti. Çevre yerleşimlere şarapneller düşerken İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak fırlatılan füzenin Beyt Şemeş'teki bir binaya çarpması sonucu 9 İsraillinin hayatını kaybettiği açıklandı.

United Hatzalah: İlk Belirlemelerde Yaralı Bildirimi Yok

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü United Hatzalah, ilk belirlemelere göre Beyt Şemeş ve çevresinden henüz yaralı bildirimi almadıklarını açıkladı. Ancak bölgedeki durum hızla değişmeye devam ediyor.

Gerilim Tırmanıyor

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan misilleme sarmalı bölgede gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırıyor. Kudüs'teki son gelişmeler, çatışmanın sivil hayatı doğrudan tehdit eden boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.