ABD İran’ın füze rampalarını vurdu: İşte o görüntüler!
Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 09:12
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.
